Qi Gong à la plage de Kerfany Bien-être et énergie face à l’océan Plage de Kerfany Moëlan-sur-Mer
vendredi 17 juillet 2026 · Plage de Kerfany · Moëlan-sur-Mer
Informations pratiques
Moëlan-sur-Mer
Qi Gong à la plage de Kerfany Bien-être et énergie face à l’océan
Plage de Kerfany Kerfany plage Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 09:30:00
fin : 2026-07-17 10:30:00
Date(s) :
2026-07-17
Accordez-vous une parenthèse de bien-être dans un cadre naturel exceptionnel.
Le Qi Gong, art énergétique chinois millénaire, associe des mouvements lents et harmonieux, une respiration consciente et une attention à soi afin de favoriser la circulation du Qi (énergie vitale), relâcher les tensions et cultiver un équilibre durable.
Pratiquer sur la plage permet de bénéficier pleinement de l’environnement marin le bruit des vagues, l’air iodé et l’immensité de l’océan créent des conditions idéales pour se recentrer et retrouver une profonde sensation de calme.
Chaque séance comprend
– un échauffement en douceur
– des exercices de respiration
– des mouvements de Qi Gong accessibles à tous
– des auto-massages issus de la médecine traditionnelle chinoise
– un temps de relaxation et de retour au calme
Aucune expérience n’est nécessaire. Les séances sont ouvertes aux débutants comme aux pratiquants.
Informations pratiques
Durée 1 heure
Public adultes et adolescents
Niveau tous niveaux
Prévoir une tenue confortable, une bouteille d’eau, un chapeau en cas de forte chaleur.
Tarif 10 euros en espèces ou chèque bancaire
En cas de pluie, la séance sera annulée.
Les bienfaits du Qi Gong
– Favorise la détente et la gestion du stress.
– Améliore la souplesse, l’équilibre et la coordination.
– Développe une respiration plus profonde.
– Contribue au bien-être physique et mental.
– Permet de commencer la journée dans le calme et la vitalité.
Venez vivre une expérience ressourçante entre ciel, mer et mouvements, pour prendre soin de vous tout en profitant de la beauté du littoral breton. .
Plage de Kerfany Kerfany plage Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 6 10 29 03 57
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English :
L’événement Qi Gong à la plage de Kerfany Bien-être et énergie face à l’océan Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-02 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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