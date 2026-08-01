Qi gong des Fascias Picauville
dimanche 9 août 2026 · Picauville
Informations pratiques
Picauville
Qi gong des Fascias
Le clos des pieds nus Picauville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 10:30:00
fin : 2026-08-09 12:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Le Qi gong est une gymnastique traditionnelle chinoise et une pratique de la respiration fondée sur la connaissance et la maîtrise du souffle et qui associe mouvements lents, exercices respiratoires et concentration. Étirements les fascias et diminution des douleurs chroniques. .
Le clos des pieds nus Picauville 50360 Manche Normandie +33 6 05 28 53 62
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English : Qi gong des Fascias
L’événement Qi gong des Fascias Picauville a été mis à jour le 2026-08-01 par OT Baie du Cotentin
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