Informations pratiques

Plouescat

Qi Gong et Méditation

Plage de Porsmeur Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 17:00:00

fin : 2026-08-09 19:00:00

Date(s) :

2026-08-09 2026-08-15

Qi Gong et Méditation Adultes (à partir de 16 ans) / Venez découvrir cet art énergétique de longévité chinois millénaire qui repose sur une approche globale visant à l’harmonisation du corps, de l’esprit et du souffle avec l’environnement qui nous entoure. Les exercices simples à apprendre et à mémoriser, sont efficaces pour se libérer du stress quotidien, renforcer son énergie et améliorer sa santé physique et mentale. Et pour terminer, je vous proposerai une pratique de méditation face à la mer.

Séance animée par Luc VANG, enseignant de Qi Gong (art énergétique chinois) et de méditation de pleine conscience/certifié programme MBSR par IMA France. Passeur Nature et guide en sylvothérapie. Moniteur en méthode Coach-Respiration®. CQP Animateur de Loisir Sportif.

Possibilité d’une séance sur mesure ou une autre date à la demande pour un groupe de 6 personnes minimum. .

Plage de Porsmeur Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 6 62 18 30 32

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English :

L’événement Qi Gong et Méditation Plouescat a été mis à jour le 2026-07-04 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX