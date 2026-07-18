Informations pratiques

Plounéour-Brignogan-plages

QiGong les pieds dans l’eau

14 impasse stread vras Plounéour-Brignogan-plages Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 10:00:00

fin : 2026-08-06 18:00:00

Date(s) :

2026-08-02

5 jours pour se libérer de ses perturbations émotionnelles et retrouver la Joie de Vivre (Pratique à la journée possible).

Chaque émotion est une porte vers une qualité profonde présente en vous, faite pour être révélée et rayonnée.

Grâce à des mouvements doux accessibles à tous, à la respiration et l’intériorisation, cette pratique vous permettra de relâcher les tensions et gérer votre stress, de retrouver de l’énergie et de vivre un moment ressourçant avec la nature.

Une invitation à prendre soin de soi, à s’harmoniser et à laisser émerger naturellement les qualités profondes de l’être la bienveillance, la joie, la sérénité, le courage, l’acceptation, la confiance et la sagesse.

Cela vous apportera un sentiment profond de bien-être, vous amenant vers plus de paix, de calme, et donc de Joie de Vivre. .

14 impasse stread vras Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne +33 6 63 31 89 85

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English :

L’événement QiGong les pieds dans l’eau Plounéour-Brignogan-plages a été mis à jour le 2026-07-15 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne