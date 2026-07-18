QiGong les pieds dans l’eau Plounéour-Brignogan-plages
dimanche 2 août 2026 · Plounéour-Brignogan-plages
Informations pratiques
Plounéour-Brignogan-plages
QiGong les pieds dans l’eau
14 impasse stread vras Plounéour-Brignogan-plages Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 10:00:00
fin : 2026-08-06 18:00:00
Date(s) :
2026-08-02
5 jours pour se libérer de ses perturbations émotionnelles et retrouver la Joie de Vivre (Pratique à la journée possible).
Chaque émotion est une porte vers une qualité profonde présente en vous, faite pour être révélée et rayonnée.
Grâce à des mouvements doux accessibles à tous, à la respiration et l’intériorisation, cette pratique vous permettra de relâcher les tensions et gérer votre stress, de retrouver de l’énergie et de vivre un moment ressourçant avec la nature.
Une invitation à prendre soin de soi, à s’harmoniser et à laisser émerger naturellement les qualités profondes de l’être la bienveillance, la joie, la sérénité, le courage, l’acceptation, la confiance et la sagesse.
Cela vous apportera un sentiment profond de bien-être, vous amenant vers plus de paix, de calme, et donc de Joie de Vivre. .
14 impasse stread vras Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne +33 6 63 31 89 85
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English :
L’événement QiGong les pieds dans l’eau Plounéour-Brignogan-plages a été mis à jour le 2026-07-15 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
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