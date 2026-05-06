Randonnée palmée sur épave Plounéour-Brignogan-plages
Randonnée palmée sur épave Plounéour-Brignogan-plages samedi 18 juillet 2026.
Plounéour-Brignogan-plages
Randonnée palmée sur épave
Pointe des crapauds Plounéour-Brignogan-plages Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 15:00:00
fin : 2026-07-18 17:00:00
Date(s) :
2026-07-18
L’épave de la Brière se trouve au large de Brignogan. Elle est visible à grande marée basse après une balade en nage avec palmes de 45 minutes environ au milieu de la forêt de laminaires.
Réservation par téléphone ou mail svp !
Durée totale de la balade 2h environ
Matériel fourni .
Pointe des crapauds Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne +33 6 29 35 25 15
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English : Randonnée palmée sur épave
L’événement Randonnée palmée sur épave Plounéour-Brignogan-plages a été mis à jour le 2026-05-06 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
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