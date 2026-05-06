Plounéour-Brignogan-plages

Randonnée palmée sur épave

Pointe des crapauds Plounéour-Brignogan-plages Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 15:00:00

fin : 2026-07-18 17:00:00

Date(s) :

2026-07-18

L’épave de la Brière se trouve au large de Brignogan. Elle est visible à grande marée basse après une balade en nage avec palmes de 45 minutes environ au milieu de la forêt de laminaires.

Réservation par téléphone ou mail svp !

Durée totale de la balade 2h environ

Matériel fourni .

Pointe des crapauds Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne +33 6 29 35 25 15

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English : Randonnée palmée sur épave

L’événement Randonnée palmée sur épave Plounéour-Brignogan-plages a été mis à jour le 2026-05-06 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne