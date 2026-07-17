Quadricerasténop 2, Centre d’art GwinZegal, Guingamp

Informations pratiques

Quadricerasténop 2 21 et 28 octobre Centre d’art GwinZegal Côtes-d’Armor

Limité à 8 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-21T14:30:00+02:00 – 2026-10-21T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-28T14:30:00+01:00 – 2026-10-28T16:30:00+01:00

Le Quadricérasténop 2 est une caravane transformée en chambre noire, imaginée avec l’artiste Maxence Rifflet. En entrant à l’intérieur, petits et grands découvrent comment l’image du paysage extérieur peut apparaître, grâce à la lumière et à de simples ouvertures appelées sténopés.

Le dispositif propose une expérience à la fois sensible, artistique et scientifique : regarder, s’étonner, manipuler, comparer. Les participants pourront expérimenter avec la lumière, les lentilles, la mise au point et le cadrage, comme aux origines de la photographie.

Ils réaliseront également des fragments d’images qui pourront être assemblés en une grande image collective. Cette proposition permet de comprendre que toute image est le résultat d’un phénomène physique, technique et d’un choix de regard. Elle invite les familles à partager un moment de découverte autour de la photographie, de l’observation et de l’expérimentation.

Centre d’art GwinZegal 4, rue auguste pavie, Guingamp Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne 0296442778 https://gwinzegal.com [{« type »: « email », « value »: « info@gwinzegal.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0296442778 »}] Les activités du Centre d’art GwinZegal se déclinent autour de la photographie et de ses multiples facettes. Implanté à Guingamp et ancré dans un territoire à dominante rurale, il rayonne au niveau national et international. La création artistique, la rencontre et la pédagogie sont au cœur de son activité, qui se déploie entre résidences d’artistes, expositions, édition et actions vers les publics. Depuis plus de 10 ans, son pôle pédagogique mène un travail en profondeur qui a touché plusieurs milliers de jeunes, par des ateliers menés dans des écoles, collèges et lycées de la région. Devant un monde complexe où l’image est omniprésente, dans une société en profonde mutation, le Centre d’art propose un espace propice à l’expression et à la réflexion. Centre d’art gwinZegal

4, rue Auguste pavie, 22200 Guingamp

02 96 44 27 78

info@​gwinzegal.​com

Le Centre d’art est à 900m de la gare TGV de Guingamp.

En face de l’entrée du site il y a un parking gratuit avec une place handicapée.

Les expositions sont gratuites et accessibles en fauteuil roulant.

Le Centre d’art est ouvert du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h 30 (Fermé les jours fériés). Ouvert tous les jours de 14h à 18h30 en juillet et aout. Si vous venez en groupe, réservez une visite guidée.

Le Quadricérasténop 2 est une caravane transformée en chambre noire, imaginée avec l’artiste Maxence Rifflet. En entrant à l’intérieur, petits et grands découvrent comment l’image du paysage peut…

©Maxence Rifflet