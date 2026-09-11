Quand la mer monte…, Cinéma Omar Sy (ex Grenier à sel), Trappes

Informations pratiques

Quand la mer monte… Jeudi 17 septembre, 20h00 Cinéma Omar Sy (ex Grenier à sel) Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T20:00:00+02:00 – 2026-09-17T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-17T20:00:00+02:00 – 2026-09-17T21:30:00+02:00

Cinéma Omar Sy (ex Grenier à sel) 4 Rue des Fermes – Place Nelson Mandela – 78190 Trappes, Trappes Trappes 78190 Yvelines Île-de-France http://www.cinemagrenierasel.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0437#showmovie?id=1SNOJ »}]

Festival pia-rencont. – Irène est en tournée avec Sale affaire, un one woman show, dans le nord de la France. Elle rencontre Dries, un porteur de géants… C’est le début d’une histoire d’amour ! H… Grenier à sel Quand la mer monte…