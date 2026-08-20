Quand la photographie raconte la ville, Médiathèque Edouard-Glissant, Le Blanc-Mesnil

Informations pratiques

Quand la photographie raconte la ville 19 et 20 septembre Médiathèque Edouard-Glissant Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Les photographies anciennes ne sont pas de simples témoignages du passé : elles sont des fragments de mémoire. Conservées au fil des générations, elles constituent un patrimoine photographique précieux qui raconte l’histoire d’un territoire, de ses paysages, de son architecture et de celles et ceux qui l’ont habité. À travers une sélection de photographies et de cartes postales anciennes issues des collections de la Ville, cette exposition invite à découvrir comment ces images sont devenues de véritables archives de la mémoire collective.

Au fil du parcours, les visiteurs seront invités à porter un regard nouveau sur ces documents d’archives, témoins des évolutions urbaines, des transformations des quartiers et de la vie quotidienne des Blanc-Mesniloises et des Blanc-Mesnilois. Chaque photographie raconte une époque, révèle un détail, une ambiance ou un point de vue, et participe à la transmission de l’histoire locale.

L’expérience se poursuivra hors les murs grâce à des parcours photographiques dans la ville. En rejoignant les points de vue d’origine des clichés exposés, les visiteurs pourront confronter les paysages d’hier à ceux d’aujourd’hui, observer les transformations du Blanc-Mesnil et mesurer la valeur patrimoniale de ces images, parfois les seuls témoins de lieux, de bâtiments ou d’ambiances aujourd’hui disparus.

Entre exposition et parcours urbain, Quand la photographie raconte la ville propose une immersion dans le patrimoine photographique du Blanc-Mesnil. Une invitation à comprendre comment les images, au-delà de leur qualité documentaire et esthétique, deviennent des témoins précieux de l’histoire d’un territoire et une mémoire vivante transmise de génération en génération

Exposition : samedi 19 septembre de 9h30 à 18h / Hall du Théâtre

Parcours photographique : le dimanche 20 septembre à 10h / départ au CInéma Louis Daquin

Médiathèque Edouard-Glissant 1-5 Place de la Libération 93150 Le Blanc-Mesnil Le Blanc-Mesnil 93150 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 48 14 22 09 https://mediatheque.blancmesnil.fr/

Exposition « Quand la photographie raconte la ville »

©LeBlanc-Mesnil