Marie Mifsud – La CRAiE, Espace Culturel Musique & Danse, Le Blanc-Mesnil

Marie Mifsud – La CRAiE Samedi 17 octobre, 20h00 Espace Culturel Musique & Danse Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T20:00:00+02:00 – 2026-10-17T21:00:00+02:00

Fin : 2026-10-17T20:00:00+02:00 – 2026-10-17T21:00:00+02:00

Marie Mifsud est une chanteuse et autrice-interprète au parcours déjà bien installé sur les scènes françaises. Après plusieurs projets largement diffusés en concert, elle engage aujourd’hui un virage artistique assumé vers une forme plus resserrée et plus personnelle.

Son projet actuel, en duo sur scène, repose sur une écriture qu’elle porte seule. Il s’inscrit dans une esthétique de musiques actuelles immersives, à la croisée de la pop expérimentale, de la musique vocale et de pulsations électroniques. La voix y est centrale, chœurs, voix tenues, répétitions, portée par une énergie rythmique qui installe un rapport direct au corps et au mouvement.

La dimension scénique est au cœur du projet : un live resserré et immersif, où musique, lumière et présence des corps dialoguent étroitement. L’ensemble dessine un territoire artistique qui peut évoquer la tension rythmique et organique de Lucie Antunes, l’intensité pop et scénique de Fishbach, ou encore la liberté formelle et vocale de Léonie Pernet, sans jamais s’y réduire.

Un album est actuellement en préparation, avec une sortie prévue en février 2027. Le projet est accompagné par plusieurs partenaires de création et de diffusion, dont le Théâtre Aleph, le Centre culturel du Blanc-Mesnil, Les Trois Baudets, Le Silex, dans le cadre d’une série de résidences scéniques en vue de cette sortie.

Marie Mifsud – Ébulllissons, soutenu.e par la DRAC Ile-de-France en 2026 au titre de l’aide au projet.

Espace Culturel Musique & Danse 42 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93150 Le Blanc-Mesnil Le Blanc-Mesnil 93150 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.espaceculturel.blancmesnil.fr/ »}]

Musicien.iennes : Marie Mifsud et Kaja Włostowska La structure : Ébullissons