PEGAZZ & l’HELICON : The Other Side Orchestra — Le Blanc-Mesnil, Espace Culturel Musique et Danse, Le Blanc-Mesnil

PEGAZZ & l’HELICON : The Other Side Orchestra — Le Blanc-Mesnil Lundi 6 juillet, 20h30 Espace Culturel Musique et Danse Seine-Saint-Denis

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-06T20:30:00+02:00 – 2026-07-06T21:30:00+02:00

Fin : 2026-07-06T20:30:00+02:00 – 2026-07-06T21:30:00+02:00

Première partie : avec la participation des élèves des 1er et 2e cycles de l’orchestre du Conservatoire

Le saxophoniste Julien Soro et la pianiste Delphine Deau ont imaginé ensemble un orchestre naissant de leur expérience en duo «The Other Side of Water».

9 musicien(ne)s au service de leurs compositions arrangées pour l’occasion par Frédéric Maurin (ex-directeur artistique de l’ONJ), Raphaël Schwab et Grégoire Letouvet.

Les instrumentistes de ce nonet font partie du fleuron de la scène du jazz contemporain et des musiques improvisées, chacune et chacun à la fois solistes reconnues et musicien(ne)s d’orchestre aguerries.

Catherine Delaunay aux Clarinettes, Heidi Bayer à la trompette, Christiane Bopp au trombone, Julien Soro aux saxophones, Fabien Debellefontaine au tuba, Stephan Caracci au vibraphone et percussions, Delphine Deau au piano, Raphaël Schwab à la contrebasse et Rafael Koerner à la batterie constitueront cette équipe de choc construisant une musique prise en pleine réflexion entre écriture «savante» et paysages totalement improvisées.

Tenter d’observer ce qu’il existe de l’autre côté, retourner ses habitudes et manières de jeu pour inventer si possible de nouveaux modes d’échanges musicaux. Une façon d’aller chercher de l’autre côté du son et de sa pratique instrumentale en donnant vie à une musique collective et puissante.

Le collectif PEGAZZ & l’HELICON conventionné par la DRAC Ile-de-France sur la période 2025-2026

Espace Culturel Musique et Danse 42 Av. Paul Vaillant Couturier, 93150 Le Blanc-Mesnil Le Blanc-Mesnil 93150 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.pegazz.com/agenda/concert-pegazz-the-other-side-orchestra-blanc-mesnil »}]

Première partie : avec la participation des élèves des 1er et 2e cycles de l’orchestre du Conservatoire…