Quand la ruse défie la force, Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre, Genève

mercredi 16 septembre 2026 · Musée Ariana - Musée suisse de la céramique et du verre · Genève

Informations pratiques

Quand la ruse défie la force Mercredi 16 septembre, 15h00 Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre

10 CHF/famille – 1 enfant + 1 adulte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T15:00:00+02:00 – 2026-09-16T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-16T15:00:00+02:00 – 2026-09-16T16:00:00+02:00

Laisse-toi emporter par l’histoire du «Collier Magique», un objet aux fabuleux pouvoirs que tous les animaux convoitent en secret. Face au sorcier qui détient le bijou, sauras-tu te montrer le plus fort ou le plus rusé pour réussir cette quête? L’histoire se prolonge ensuite avec un atelier créatif où tu pourras fabriquer ton propre collier magique!

Durée: 1h | dès 4 ans

Inscriptions dès le 28 août

Retrouvez tous nos événements et activités sur l’agenda en ligne.

Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Avenue de la Paix 10, 1202 Genève Genève +41 22 418 54 50 http://www.ariana-geneve.ch [{« link »: « https://billetterie-ariana.geneve.ch/content?lang=fr# »}, {« link »: « https://www.musee-ariana.ch/agenda »}]

Mercredis contés, dès 4 ans

© Fanny Modena