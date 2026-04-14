QUAND LA TRADITION INVITE LE ZOUK_MILLENIUM, Le Morne-Rouge, Le Morne-Rouge
QUAND LA TRADITION INVITE LE ZOUK_MILLENIUM, Le Morne-Rouge, Le Morne-Rouge dimanche 19 avril 2026.
QUAND LA TRADITION INVITE LE ZOUK_MILLENIUM Dimanche 19 avril, 16h00 Le Morne-Rouge
Plus d’infos : 0696 07 58 93 / 0696 96 90 72 /0696 60 46 17
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-19T22:00:00+02:00 – 2026-04-20T05:59:00+02:00
Fin : 2026-04-19T22:00:00+02:00 – 2026-04-20T05:59:00+02:00
Une soirée unique réunissant des voix emblématiques et des artistes incontournables pour un moment de partage, de culture et de vibration 100% caribéenne.
Accompagné du groupe MKG
Le Morne-Rouge Le Morne-Rouge Le Morne-Rouge 97260 Martinique [{« type »: « link », « value »: « https://my.bizouk.com/quand-la-tradition-invite-1 »}]
Un spectacle exceptionnel où la richesse de notre patrimoine traditionnel rencontre l’énergie et l’émotion du Zouk.