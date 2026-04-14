QUAND LA TRADITION INVITE LE ZOUK_MILLENIUM, Le Morne-Rouge, Le Morne-Rouge

QUAND LA TRADITION INVITE LE ZOUK_MILLENIUM Dimanche 19 avril, 16h00 Le Morne-Rouge

Plus d’infos : 0696 07 58 93 / 0696 96 90 72 /0696 60 46 17

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-19T22:00:00+02:00 – 2026-04-20T05:59:00+02:00

Fin : 2026-04-19T22:00:00+02:00 – 2026-04-20T05:59:00+02:00

Une soirée unique réunissant des voix emblématiques et des artistes incontournables pour un moment de partage, de culture et de vibration 100% caribéenne.

Accompagné du groupe MKG

Le Morne-Rouge Le Morne-Rouge Le Morne-Rouge 97260 Martinique [{« type »: « link », « value »: « https://my.bizouk.com/quand-la-tradition-invite-1 »}]

Un spectacle exceptionnel où la richesse de notre patrimoine traditionnel rencontre l’énergie et l’émotion du Zouk.