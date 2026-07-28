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Quand l’amour devient poison ! Théâtre Graslin Nantes

dimanche 15 novembre 2026 · Théâtre Graslin · Nantes

Quand l’amour devient poison ! Théâtre Graslin Nantes

Informations pratiques

Début
dimanche 15 novembre 2026
Fin
dimanche 15 novembre 2026
Heure de début
11:00
Lieu
Théâtre Graslin
Adresse
Place Graslin
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-15 11:00 – 12:00
Gratuit : non Gratuit  

Quand l’amour devient poison, quand l’amour se fait conflit : les thématiques de l’amour et de la mort sont au centre des expressions musicales. Pour prolonger l’expérience AMOUR MORTEL, les élèves musiciennes et musiciens du Conservatoire de Nantes imaginent leur propre programme. Une façon d’impliquer ces jeunes virtuoses dans la vie de la maison, en leur proposant de choisir et de présenter les pièces qui, pour elles et eux, résonnent avec la programmation. Venez découvrir ce qu’elles et ils auront concocté !

Théâtre Graslin Nantes 44000
https://www.angers-nantes-opera.com/programmation/jeunes-en-scene/quand-l-amour-devient-poison


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