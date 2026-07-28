Quand l’amour devient poison ! Théâtre Graslin Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-15 11:00 – 12:00

Gratuit : non Gratuit

Quand l’amour devient poison, quand l’amour se fait conflit : les thématiques de l’amour et de la mort sont au centre des expressions musicales. Pour prolonger l’expérience AMOUR MORTEL, les élèves musiciennes et musiciens du Conservatoire de Nantes imaginent leur propre programme. Une façon d’impliquer ces jeunes virtuoses dans la vie de la maison, en leur proposant de choisir et de présenter les pièces qui, pour elles et eux, résonnent avec la programmation. Venez découvrir ce qu’elles et ils auront concocté !

Théâtre Graslin Nantes 44000

https://www.angers-nantes-opera.com/programmation/jeunes-en-scene/quand-l-amour-devient-poison



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