Quand l’amour devient poison !, Théâtre Graslin, Nantes
dimanche 15 novembre 2026 · Théâtre Graslin · Nantes
Informations pratiques
Quand l’amour devient poison ! Dimanche 15 novembre, 11h00 Théâtre Graslin Loire-Atlantique
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-15T11:00:00+01:00 – 2026-11-15T12:00:00+01:00
Fin : 2026-11-15T11:00:00+01:00 – 2026-11-15T12:00:00+01:00
Quand l’amour devient poison, quand l’amour se fait conflit : les thématiques de l’amour et de la mort sont au centre des expressions musicales. Pour prolonger l’expérience AMOUR MORTEL, les élèves musiciennes et musiciens du Conservatoire de Nantes imaginent leur propre programme. Une façon d’impliquer ces jeunes virtuoses dans la vie de la maison, en leur proposant de choisir et de présenter les pièces qui, pour elles et eux, résonnent avec la programmation.
Venez découvrir ce qu’elles et ils auront concocté !
Théâtre Graslin Place Graslin Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.angers-nantes-opera.com/programmation/jeunes-en-scene/quand-l-amour-devient-poison »}]
Un concert gratuit avec les élèves du Conservatoire de Nantes musique musique classique
© Grégoire Grange
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