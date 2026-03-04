Quand le climat force l’exil, Théâtre Pitoëff, Genève

Quand le climat force l’exil Vendredi 13 mars, 20h00 Théâtre Pitoëff

Au-delà des frontières, c’est le concept de solidarité, de justice et de responsabilité collective qui est mis à l’épreuve. Devant ce bouleversement global, il devient urgent de reconnaître que la crise écologique est aussi une crise humaine et politique. Les changements climatiques entraînent des mouvements de population nationaux, transfrontaliers ou internationaux. Les États doivent donc agir au niveau national, mais aussi renforcer leur coopération internationale. Comment mettre concrètement ces réponses en œuvre ? Comment faire preuve de solidarité pour garantir des conditions de vie dignes à toutes et tous ? Et quels défis ces déplacements posent-ils à la gouvernance mondiale ?

La crise climatique transforme le monde. Des millions de personnes sont contraintes de quitter leur foyer, faisant des migrations environnementales l’un des plus grands défis du XXIᵉ siècle. Exil climatique Crise climatique

