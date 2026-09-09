« Quand le passé rencontre le présent » : Exposition photographique, Tour Saint-Mayeul, Cluny

Informations pratiques

« Quand le passé rencontre le présent » : Exposition photographique 19 et 20 septembre Tour Saint-Mayeul Saône-et-Loire

L’espace d’exposition (la tour Saint-Mayeul) est limité à 19 personnes simultanément.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Bien plus qu’un exercice de rephotographie, cette exposition est une invitation à regarder Cluny autrement : à travers le dialogue entre les images d’hier et celles d’aujourd’hui, elle révèle les transformations de la ville et de la vie de ses habitants au fil du temps.

Grâce à la précieuse collection de cartes postales anciennes mise à disposition par Gérard Thélier, les membres du Photoclub de Cluny font revivre des lieux familiers, des ambiances oubliées et des fragments de mémoire collective.

Ces photographies racontent une ville en mouvement, façonnée par son histoire, son patrimoine et celles et ceux qui la font vivre.

Tour Saint-Mayeul Chemin des Trépassés, 71250 Cluny Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté https://www.facebook.com/people/La-Tour-Saint-Mayeul-Cluny

Bien plus qu’un exercice de rephotographie, cette exposition est une invitation à regarder Cluny autrement : à travers le dialogue entre les images d’hier et celles d’aujourd’hui, elle révèle les de …

©Photo club de Cluny