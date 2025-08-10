QUAND LES FEUILLES TOMBENT – Cie AVIS DE TEMPÊTE, Cirque-Théâtre d’Elbeuf, Elbeuf

Informations pratiques

QUAND LES FEUILLES TOMBENT – Cie AVIS DE TEMPÊTE 5 et 6 décembre Cirque-Théâtre d’Elbeuf Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-05T16:00:00+01:00 – 2026-12-05T16:45:00+01:00

Fin : 2026-12-06T11:00:00+01:00 – 2026-12-06T11:45:00+01:00

Pourquoi nos anciens sont-ils si indispensables à la construction de nos enfants et à leur histoire à venir ? Pour répondre à cette question, Quand les feuilles tombent invite les enfants, leurs parents et leurs grands-parents à une traversée acrobatique et poétique du cycle de la vie. Dans un monde tout doux, comme un cocon, petite-enfance et vieillesse se reflètent l’une l’autre : les premiers pas maladroits des plus jeunes répondent aux gestes lents des aînés, les peaux neuves et fripées aux rides marquées, les torsions des corps élastiques aux dos courbés par le temps. Louise Faure – acrobate aérienne, voltigeuse et « enfant de la balle » – signe la mise en scène de ce conte visuel et initiatique sur les liens secrets qui nous relient. Sur une partition musicale originale de Jean-Benoît Nison, les interprètes Éloïse Rignon (contorsionniste, équilibriste et danseuse) et Maxime Vanhove (danseur, acrobate et jongleur) – tous deux formés au Centre Régional des Arts du Cirque de Lomme dans le Nord – déploient un langage circassien fait de portés acrobatiques, de contorsions et de mouvements dansés, où chaque geste devient métaphore. Une rencontre entre les âges, à vivre en famille !

Dans le cadre du festival Graine de Public

Bord de piste :

Rencontre-goûter avec les artistes à l’issue de la représentaion du sam. 5 déc.

Atelier :

Accrobatie et jonglage mer. 2 déc. 17h30

gratuit sur réservation

Cirque-Théâtre d’Elbeuf 2 Rue Augustin Henry, 76500 Elbeuf Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.legilog.fr/elbeuf/?spec_code=FEUILLES »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@cirquetheatre.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 35 13 10 50 »}]

POÈME ACROBATIQUE INTERGÉNÉRATIONNEL 45 MN / JEUNE PUBLIC DÈS 4 ANS / TARIF JEUNE PUBLIC 6 €