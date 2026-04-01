QUAND LES IMAGES RACONTENT DÉCOUVRIR LES VOLETS D’ORGUE Perpignan
QUAND LES IMAGES RACONTENT DÉCOUVRIR LES VOLETS D’ORGUE Perpignan mardi 28 avril 2026.
Perpignan
QUAND LES IMAGES RACONTENT DÉCOUVRIR LES VOLETS D’ORGUE
21 Rue Mailly Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 4 – 4 – 4
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 15:00:00
fin : 2026-04-28 16:15:00
Date(s) :
2026-04-28
À travers une observation guidée et progressive des volets d’orgue, cette visite initie les familles à la lecture de l’image dans l’art.
Elle met en lumière le rôle des détails, des attributs et de la composition dans la compréhension du récit pein…
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21 Rue Mailly Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
Through guided, step-by-step observation of the organ shutters, this tour introduces families to reading images in art.
It highlights the role of details, attributes and composition in understanding the painted narrative…
L’événement QUAND LES IMAGES RACONTENT DÉCOUVRIR LES VOLETS D’ORGUE Perpignan a été mis à jour le 2026-04-17 par CDT66
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