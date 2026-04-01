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QUAND LES IMAGES RACONTENT DÉCOUVRIR LES VOLETS D’ORGUE Perpignan

QUAND LES IMAGES RACONTENT DÉCOUVRIR LES VOLETS D’ORGUE Perpignan

QUAND LES IMAGES RACONTENT DÉCOUVRIR LES VOLETS D’ORGUE Perpignan mardi 28 avril 2026.

Adresse : 21 Rue Mailly

Ville : 66000 Perpignan

Département : Pyrénées-Orientales

Début : mardi 28 avril 2026

Fin : mardi 28 avril 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 4 4 4 Tarif enfant Tarif enfant

Perpignan

QUAND LES IMAGES RACONTENT DÉCOUVRIR LES VOLETS D’ORGUE

21 Rue Mailly Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 4 – 4 – 4

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 15:00:00
fin : 2026-04-28 16:15:00

Date(s) :
2026-04-28

À travers une observation guidée et progressive des volets d’orgue, cette visite initie les familles à la lecture de l’image dans l’art.

Elle met en lumière le rôle des détails, des attributs et de la composition dans la compréhension du récit pein…
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21 Rue Mailly Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie  

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English :

Through guided, step-by-step observation of the organ shutters, this tour introduces families to reading images in art.

It highlights the role of details, attributes and composition in understanding the painted narrative…

L’événement QUAND LES IMAGES RACONTENT DÉCOUVRIR LES VOLETS D’ORGUE Perpignan a été mis à jour le 2026-04-17 par CDT66

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