Perpignan

QUAND LES IMAGES RACONTENT DÉCOUVRIR LES VOLETS D’ORGUE

21 Rue Mailly Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 4 – 4 – 4

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 15:00:00

fin : 2026-04-28 16:15:00

Date(s) :

2026-04-28

À travers une observation guidée et progressive des volets d’orgue, cette visite initie les familles à la lecture de l’image dans l’art.

Elle met en lumière le rôle des détails, des attributs et de la composition dans la compréhension du récit pein…

.

21 Rue Mailly Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Through guided, step-by-step observation of the organ shutters, this tour introduces families to reading images in art.

It highlights the role of details, attributes and composition in understanding the painted narrative…

L’événement QUAND LES IMAGES RACONTENT DÉCOUVRIR LES VOLETS D’ORGUE Perpignan a été mis à jour le 2026-04-17 par CDT66