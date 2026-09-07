Quand les pierres nous parlent, Site des Menhirs de Monteneuf, Monteneuf

Informations pratiques

Quand les pierres nous parlent Dimanche 20 septembre, 16h00 Site des Menhirs de Monteneuf Morbihan

Visite guidée à 16h / durée : 1h / jauge : 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

« Quand les pierres nous parlent »

Visite guidée du site des menhirs

Site des Menhirs de Monteneuf Menhirs de Monteneuf 56380, Monteneuf Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne 0297932674 https://menhirsmonteneuf.fr/ https://www.facebook.com/MenhirsMonteneuf;https://www.instagram.com/menhirsmonteneuf/;https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA56000013 Site mégalithique niché au cœur d’une Réserve Naturelle, les Menhirs de Monteneuf offrent au regard des vestiges Néolithiques : retrouvez plus de 500 monolithes sur cet espace, dont 42 dressés.

Une parenthèse dans le temps en destination Brocéliande. Accès libre toute l’année. Visites guidées et animations y prennent place pendant les vacances et les évènements ponctuels.

Visite commentée : Quand les pierres nous parlent

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