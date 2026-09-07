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Quand les pierres nous parlent, Site des Menhirs de Monteneuf, Monteneuf

dimanche 20 septembre 2026 · Site des Menhirs de Monteneuf · Monteneuf

Quand les pierres nous parlent, Site des Menhirs de Monteneuf, Monteneuf

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Site des Menhirs de Monteneuf
Adresse
Menhirs de Monteneuf 56380, Monteneuf
Ville
56380 Monteneuf
Département
Morbihan
Tarif
Visite guidée à 16h / durée : 1h / jauge : 30 personnes

Quand les pierres nous parlent Dimanche 20 septembre, 16h00 Site des Menhirs de Monteneuf Morbihan

Visite guidée à 16h / durée : 1h / jauge : 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

« Quand les pierres nous parlent »
Visite guidée du site des menhirs

Site des Menhirs de Monteneuf Menhirs de Monteneuf 56380, Monteneuf Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne 0297932674 https://menhirsmonteneuf.fr/ https://www.facebook.com/MenhirsMonteneuf;https://www.instagram.com/menhirsmonteneuf/;https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA56000013 Site mégalithique niché au cœur d’une Réserve Naturelle, les Menhirs de Monteneuf offrent au regard des vestiges Néolithiques : retrouvez plus de 500 monolithes sur cet espace, dont 42 dressés.
Une parenthèse dans le temps en destination Brocéliande. Accès libre toute l’année. Visites guidées et animations y prennent place pendant les vacances et les évènements ponctuels.
Visite commentée : Quand les pierres nous parlent

OBC©

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