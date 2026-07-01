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Quand l’histoire prend son envol…, Musée de l’ALAT et de l’hélicoptère, Dax

samedi 19 septembre 2026 · Musée de l'ALAT et de l'hélicoptère · Dax

Quand l’histoire prend son envol…, Musée de l’ALAT et de l’hélicoptère, Dax

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée de l'ALAT et de l'hélicoptère
Adresse
58 avenue de l'aérodrome, 40100 Dax
Ville
40100 Dax
Département
Landes
Tarif
Gratuit.

Quand l’histoire prend son envol… 19 et 20 septembre Musée de l’ALAT et de l’hélicoptère Landes

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Musée de l’ALAT et de l’Hélicoptère
Le temps d’une promenade, remontez le temps et découvrez les origines des appareils à voilures tournantes.

Musée de l’ALAT et de l’hélicoptère 58 avenue de l’aérodrome, 40100 Dax Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 35 95 24 https://www.facebook.com/museehelicoptere.dax/ Lors de la visite du musée, vous découvrirez le riche patrimoine aéronautique de l’Aviation Légère de l’Armée de Terre (ALAT). Parking. Accès PMR.
Nous vous invitons le temps d’une promenade à remonter le temps.

© musée de l’ALAT et de l’hélicoptère

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