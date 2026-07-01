Quand l’histoire prend son envol…, Musée de l’ALAT et de l’hélicoptère, Dax

samedi 19 septembre 2026 · Musée de l'ALAT et de l'hélicoptère · Dax

Informations pratiques

Quand l’histoire prend son envol… 19 et 20 septembre Musée de l’ALAT et de l’hélicoptère Landes

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Musée de l’ALAT et de l’Hélicoptère

Le temps d’une promenade, remontez le temps et découvrez les origines des appareils à voilures tournantes.

Musée de l’ALAT et de l’hélicoptère 58 avenue de l’aérodrome, 40100 Dax Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 35 95 24 https://www.facebook.com/museehelicoptere.dax/ Lors de la visite du musée, vous découvrirez le riche patrimoine aéronautique de l’Aviation Légère de l’Armée de Terre (ALAT). Parking. Accès PMR.

Nous vous invitons le temps d’une promenade à remonter le temps.

© musée de l’ALAT et de l’hélicoptère