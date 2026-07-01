Quand l’histoire prend son envol…, Musée de l’ALAT et de l’hélicoptère, Dax
samedi 19 septembre 2026 · Musée de l'ALAT et de l'hélicoptère · Dax
Informations pratiques
Quand l’histoire prend son envol… 19 et 20 septembre Musée de l’ALAT et de l’hélicoptère Landes
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Musée de l’ALAT et de l’Hélicoptère
Le temps d’une promenade, remontez le temps et découvrez les origines des appareils à voilures tournantes.
Musée de l’ALAT et de l’hélicoptère 58 avenue de l’aérodrome, 40100 Dax Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 35 95 24 https://www.facebook.com/museehelicoptere.dax/ Lors de la visite du musée, vous découvrirez le riche patrimoine aéronautique de l’Aviation Légère de l’Armée de Terre (ALAT). Parking. Accès PMR.
Nous vous invitons le temps d’une promenade à remonter le temps.
© musée de l’ALAT et de l’hélicoptère
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