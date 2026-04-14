Quartier de la gare nouveau départ, Eglise Sainte-Croix, Bordeaux
Quartier de la gare nouveau départ, Eglise Sainte-Croix, Bordeaux dimanche 19 avril 2026.
Quartier de la gare nouveau départ 19 avril et 14 juin Eglise Sainte-Croix Gironde
3€, gratuit Carte Jeune (règlement espèces ou chèque)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-19T11:00:00+02:00 – 2026-04-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-14T11:00:00+02:00 – 2026-06-14T12:30:00+02:00
De l’accueil de plus de 2000 ouvriers par la Compagnie du Midi, à la construction de la Gare Saint-Jean, le quartier se transforme aujourd’hui en profondeur pour un nouveau départ !
Une pause découverte près de chez vous ? Une balade insolite dans un quartier méconnu ? Entre rues d’échoppes, architectures récentes et sites en reconversion, venez flâner et découvrir un autre patrimoine … Visite guidée par des médiateurs du patrimoine.
Samedi 19 avril 14 juin à 11h
Rdv devant l’église Sainte-Croix, place Pierre Renaudel
3€, gratuit Carte Jeune (règlement espèces ou chèque)
Sans réservation
Eglise Sainte-Croix 1 place Pierre Renaudel, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/agenda »}]
Balade urbaine animée par Bordeaux Patrimoine Mondial visite balade
B. Tarrats
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