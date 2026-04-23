Quartier de l’Artisanat Centre commercial Quartier Libre Lescar
Quartier de l’Artisanat Centre commercial Quartier Libre Lescar samedi 30 mai 2026.
Lescar
Quartier de l’Artisanat
Centre commercial Quartier Libre 80 Boulevard de l’Europe Lescar Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 20:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Le temps d’une journée, venez découvrir un espace entièrement dédié au savoir-faire local et à la création. De 10h à 20h, partez à la rencontre de nombreux artisans et créateurs passionnés, installés devant l’entrée principale.
Bijoux, céramique, décoration, accessoires, textile, bougie, peinture, illustration… Il y en aura pour tous les goûts ! Une belle occasion de dénicher des pièces uniques, faites main, et de soutenir l’artisanat local. Flânez de stand en stand, échangez avec les exposants et laissez-vous inspirer par leur univers créatif. Que vous soyez à la recherche d’un cadeau original ou simplement curieux, ce rendez-vous promet de belles découvertes dans une ambiance conviviale.
Rendez-vous sur le parvis de votre centre .
Centre commercial Quartier Libre 80 Boulevard de l’Europe Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Quartier de l’Artisanat
L’événement Quartier de l’Artisanat Lescar a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Pau
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