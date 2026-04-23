Quartier de l’Artisanat Centre commercial Quartier Libre Lescar

Lescar

Quartier de l’Artisanat

Centre commercial Quartier Libre 80 Boulevard de l’Europe Lescar Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 20:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Le temps d’une journée, venez découvrir un espace entièrement dédié au savoir-faire local et à la création. De 10h à 20h, partez à la rencontre de nombreux artisans et créateurs passionnés, installés devant l’entrée principale.

Bijoux, céramique, décoration, accessoires, textile, bougie, peinture, illustration… Il y en aura pour tous les goûts ! Une belle occasion de dénicher des pièces uniques, faites main, et de soutenir l’artisanat local. Flânez de stand en stand, échangez avec les exposants et laissez-vous inspirer par leur univers créatif. Que vous soyez à la recherche d’un cadeau original ou simplement curieux, ce rendez-vous promet de belles découvertes dans une ambiance conviviale.

Rendez-vous sur le parvis de votre centre .

Centre commercial Quartier Libre 80 Boulevard de l’Europe Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Quartier de l’Artisanat

L’événement Quartier de l’Artisanat Lescar a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Pau