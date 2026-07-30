QUARTIER LIBRE Le port Nort-sur-Erdre
samedi 1 août 2026 · Le port · Nort-sur-Erdre
Informations pratiques
Nort-sur-Erdre
QUARTIER LIBRE
Le port Le plan d’eau Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Trio jazz manouche
Trio morbihannais crée en 2021, Quartier Libre interprète les standards de Django Reinhardt avec passion et maestria. Les deux guitaristes, Michel Delacroix et Fanch Philippe, tour à tour rythmique et soliste, se répondent dans un dialogue coloré sur les airs de Django. La contrebasse de Franck Perais vient apporter la base nécessaire à ces envolées. Le vent d’Est se lève, et il porte avec lui le swing grisant et joyeux du peuple gitan. À consommer sans modération.
Le groupe a enregistré en 2022 son premier album Hommage à Django . Un second opus est sorti fin mai 2025. Baptisé Drom il contient 10 compositions et 5 reprises inattendues.
Tout public .
Le port Le plan d’eau Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire 40piedsnort@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Gypsy Jazz Trio
L’événement QUARTIER LIBRE Nort-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-07-24 par Pays Erdre Canal Forêt
À voir aussi à Nort-sur-Erdre (Loire-Atlantique)
- LES JEUDIS DU PORT #2 Nort-sur-Erdre 30 juillet 2026
- MARCHÉ DE LA CRÉATION La Cueilleuse Nort-sur-Erdre 1 août 2026
- COURSES HIPPIQUES Nort-sur-Erdre 10 août 2026
- LES JEUDIS DU PORT #3 Nort-sur-Erdre 13 août 2026
- CONCERT GHEORGHE TUDORACHE DUO Le port Nort-sur-Erdre 15 août 2026