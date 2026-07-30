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AGENDA · Nort-sur-Erdre

QUARTIER LIBRE Le port Nort-sur-Erdre

samedi 1 août 2026 · Le port · Nort-sur-Erdre

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Le port
Adresse
Le plan d'eau
Ville
44390 Nort-sur-Erdre
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Nort-sur-Erdre

QUARTIER LIBRE

Le port Le plan d’eau Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:00:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Trio jazz manouche
Trio morbihannais crée en 2021, Quartier Libre interprète les standards de Django Reinhardt avec passion et maestria. Les deux guitaristes, Michel Delacroix et Fanch Philippe, tour à tour rythmique et soliste, se répondent dans un dialogue coloré sur les airs de Django. La contrebasse de Franck Perais vient apporter la base nécessaire à ces envolées. Le vent d’Est se lève, et il porte avec lui le swing grisant et joyeux du peuple gitan. À consommer sans modération.
Le groupe a enregistré en 2022 son premier album Hommage à Django . Un second opus est sorti fin mai 2025. Baptisé Drom il contient 10 compositions et 5 reprises inattendues.

Tout public   .

Le port Le plan d’eau Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire   40piedsnort@gmail.com

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English :

Gypsy Jazz Trio

L’événement QUARTIER LIBRE Nort-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-07-24 par Pays Erdre Canal Forêt

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