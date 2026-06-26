Oloron-Sainte-Marie

Quartiers d’été 2026 Marché d’art et d’artisanat

11 Rue Alfred de Vigny Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04 21:30:00

Date(s) :

2026-07-04

L’association Adish’art vous invite à la 4ème édition de son marché d’art & d’artisanat ! Animations, créateur/ices locaux et restauration sur place. .

11 Rue Alfred de Vigny Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 03 42 70 mendipika@gmail.com

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English : Quartiers d’été 2026 Marché d’art et d’artisanat

L’événement Quartiers d’été 2026 Marché d’art et d’artisanat Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Haut-Béarn