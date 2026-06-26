Quartiers d’été 2026 Marché d’art et d’artisanat Oloron-Sainte-Marie
Quartiers d’été 2026 Marché d’art et d’artisanat Oloron-Sainte-Marie samedi 4 juillet 2026.
Oloron-Sainte-Marie
Quartiers d’été 2026 Marché d’art et d’artisanat
11 Rue Alfred de Vigny Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04 21:30:00
Date(s) :
2026-07-04
L’association Adish’art vous invite à la 4ème édition de son marché d’art & d’artisanat ! Animations, créateur/ices locaux et restauration sur place. .
11 Rue Alfred de Vigny Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 03 42 70 mendipika@gmail.com
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English : Quartiers d’été 2026 Marché d’art et d’artisanat
L’événement Quartiers d’été 2026 Marché d’art et d’artisanat Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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