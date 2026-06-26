Quartiers d’été 2026 Odyssée des sciences La Friche Oloron-Sainte-Marie

Oloron-Sainte-Marie

Quartiers d’été 2026 Odyssée des sciences

La Friche 5 bis Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-07-15 17:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Un après-midi placé sous le signe de la découverte et du jeu pour explorer les sciences autrement.

Entre Bulles géantes , l’atelier Petite Graine , le célèbre Fal’Lab et ses imprimantes 3D et la présence du club d’aéromodélisme pour prendre un peu de hauteur, petits et grands pourront expérimenter, tester et s’émerveiller. Lib’ et Lude proposera un espace jeux adapté à tous les âges. Les ateliers sont proposés en continu, sans inscription, et adaptés au public de la journée pour une expérience accessible à toutes et à tous. .

La Friche 5 bis Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 99 evenements@oloron-ste-marie.fr

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English : Quartiers d’été 2026 Odyssée des sciences

L’événement Quartiers d’été 2026 Odyssée des sciences Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Haut-Béarn