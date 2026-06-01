Quartiers Libres Falaise
Quartiers Libres Falaise mercredi 24 juin 2026.
Falaise
Quartiers Libres
Ville de Falaise Falaise Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 15:00:00
fin : 2026-07-15 18:00:00
Date(s) :
2026-06-24 2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29
Les Quartiers Libres, c’est les mercredis dans différents quartiers de la ville de Falaise.
Retrouvez-y des activités proposées par le Centre Socioculturel et ses partenaires concerts, initiations, activités sportives, ciné, spectacles, et tout ça, c’est gratuit !
Les Quartiers Libres, c’est tous les mercredis du 24/06 au 29/07 2026 à Falaise.
Retrouvez-y des activités proposées par le Centre Socioculturel et ses partenaires
concerts, initiations, activités sportives, ciné, spectacles, et tout ça, c’est gratuit !
24 juin Place Belle-Croix, à partir de 15h, sur le thème de la musique (concert à 15h30)
01 juillet Espace sportif D. Bianco, à partir de 15h, sur le thème des sports Présence exceptionnelle de champion de foot free style.
08 juillet Domaine de la Fresnaye, à partir de 15h, autour de l’environnement Tournoi de foot du Local Jeunes.
15 juillet École de La Crosse, à partir de 15h, Spectacle Petite maison , dès 3 ans, à 16h.
22 juillet Domaine de la Fresnaye, à partir de 15h, autour d’ateliers cirque et arts de la rue.
29 juillet École Bodereau, de 17h à 23h, sur le thème du cinéma (animations, repas partagé, Ciné plein air avec la projection de Un petit truc en plus). .
Ville de Falaise Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 20 42 00 centre.socioculturel@falaise.fr
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English : Quartiers Libres
Quartiers Libres takes place on Wednesdays in different areas of Falaise.
The Sociocultural Centre and its partners offer a range of activities: concerts, introductory courses, sports activities, films, shows and it’s all free!
L’événement Quartiers Libres Falaise a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Falaise Suisse Normande
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