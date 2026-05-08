Quatr’O C2 Hôtel Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

Quatr’O

Mercredi 20 mai 2026 à partir de 20h. C2 Hôtel 48 Rue Roux de Brignoles Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 28 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 20:00:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Dans le cadre des Mercredis du C2, l’hôtel C2 accueille le quartet Quatr’O, une formation vibrante qui explore un jazz contemporain profondément ancré dans les rythmiques afro-cubaines, celles qui font battre le cœur.

À la croisée du jazz swing, des pulsations afro-cubaines et d’une grande liberté d’improvisation, Quatr’O s’inscrit dans l’héritage des grands inventeurs du jazz tout en affirmant une voix résolument actuelle. Si l’âge d’or du jazz appartient à l’histoire, le champ des possibles reste immense pour les musiciens qui choisissent d’en prolonger l’aventure avec audace, exigence et passion.





Le pianiste Yves Scotto déploie un phrasé à la fois ciselé et lumineux, directement inspiré des grands maîtres du genre, avec en filigrane l’élégance et l’énergie de Monty Alexander.





A la contrebasse, Philippe Lerabo, affectueusement surnommé Mao, impose une assise rythmique profonde et moderne, nourrie par l’influence marquante de Christian McBride.À la guitare, Claude Vesco revendique une filiation assumée avec des figures majeures telles que Pat Metheny, Wes Montgomery et Biréli Lagrène, mêlant lyrisme, groove et virtuosité maîtrisée.

Enfin, Claude Mennillo à la batterie perpétue la grande tradition rythmique incarnée par Elvin Jones et Tony Williams, insufflant au quartet une énergie organique et subtilement explosive.



Les musiciens



Yves Scotto piano

Philippe “Mao” Lerabo contrebasse

Claude Vesco guitare

Claude Mennillo batterie





Dans l’atmosphère élégante et intimiste de l’hôtel C2, ce concert promet une expérience musicale immersive, idéale pour les amateurs de jazz live à Marseille, de rythmes afro-cubains et de belles rencontres artistiques.





Un rendez-vous incontournable des Mercredis du C2, pour celles et ceux qui aiment le jazz qui groove, qui respire et qui regarde vers l’avenir sans renier ses racines. .

C2 Hôtel 48 Rue Roux de Brignoles Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

As part of the Mercredis du C2 series, the C2 Hotel welcomes the Quatr?O quartet, a vibrant group that explores contemporary jazz deeply rooted in Afro-Cuban rhythms that make the heart beat faster.

L’événement Quatr’O Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-05 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille