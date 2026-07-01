Quatuor à cordes La Tempesta, Musée Robert Dubois-Corneau, Brunoy

Informations pratiques

Quatuor à cordes La Tempesta Vendredi 3 juillet, 19h00 Musée Robert Dubois-Corneau Essonne

accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T19:00:00+02:00 – 2026-07-03T20:00:00+02:00

Fin : 2026-07-03T19:00:00+02:00 – 2026-07-03T20:00:00+02:00

Programme autour de l’année année 1806, importante dans l’histoire du quatuor à cordes et illustrant l’évolution de style classique vers le romantisme. Beethoven compose ses trois quatuors « Razoumovsky » opus 59. Cette année voit aussi la composition des trois quatuors du bohémien Jan Ladislav Dussek, et plusieurs œuvres pour quatuor de son compatriote Anton Reicha, dont une très originale Fantaisie « La Pantomime ».

Musée Robert Dubois-Corneau 16 rue du Réveillon 91800 Brunoy Brunoy 91800 Essonne Île-de-France 01 60 46 33 60 https://www.facebook.com/MuseeRobertDuboisCorneau/

Programme autour de l’année 1806 concert musique

Mairie de Brunoy