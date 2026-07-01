Ensemble Kantika, Musée Robert Dubois-Corneau, Brunoy
dimanche 5 juillet 2026 · Musée Robert Dubois-Corneau · Brunoy
Informations pratiques
Ensemble Kantika Dimanche 5 juillet, 17h00 Musée Robert Dubois-Corneau Essonne
accès libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-05T17:00:00+02:00 – 2026-07-05T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-05T17:00:00+02:00 – 2026-07-05T18:00:00+02:00
« Flûtes enchantées » est un programme estival composé de chansons médiévales, traditionnelles, baroques et contemporaines. A tour de rôle, flûtes à bec et flûtes traversières jouent des monodies (modales, pentatoniques ou tonales) ou se rejoignent pour des polyphonies chantantes.
Musée Robert Dubois-Corneau 16 rue du Réveillon 91800 Brunoy Brunoy 91800 Essonne Île-de-France 01 60 46 33 60 https://www.facebook.com/MuseeRobertDuboisCorneau/
Flûtes enchantées. Jean-Christophe Frisch – traverso, Kristin Hoefener – flûtes à bec médiévales, Katharine Rawdon – flûtes traversières concert musique
ensemble Kantika
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