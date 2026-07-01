Ensemble Pulcinella. « Sottosopra », Musée Robert Dubois-Corneau, Brunoy
vendredi 28 août 2026 · Musée Robert Dubois-Corneau · Brunoy
Informations pratiques
Ensemble Pulcinella. « Sottosopra » Vendredi 28 août, 19h00 Musée Robert Dubois-Corneau Essonne
accès libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T19:00:00+02:00 – 2026-08-28T20:00:00+02:00
Fin : 2026-08-28T19:00:00+02:00 – 2026-08-28T20:00:00+02:00
À Venise au XVIIIe siècle, la fête ne s’arrête jamais : le carnaval peut durer jusqu’à huit mois par an. Dans la Sérénissime, tout devient masque, métamorphose et illusion. Sottosopra! — « sans dessus-dessous » — évoque ce monde à l’envers qu’était la Venise baroque : une cité où le masque efface les hiérarchies, où le carnaval suspend les règles, où la musique se fait à la fois miroir et vertige.
Musée Robert Dubois-Corneau 16 rue du Réveillon 91800 Brunoy Brunoy 91800 Essonne Île-de-France 01 60 46 33 60 https://www.facebook.com/MuseeRobertDuboisCorneau/
Violon, violoncelle et théorbe. Conception Ophélie Gaillard concert musique
Mairie de Brunoy
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