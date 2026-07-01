STRUK.TURES, Musée Robert Dubois-Corneau, Brunoy

Informations pratiques

STRUK.TURES Dimanche 30 août, 14h00 Musée Robert Dubois-Corneau Essonne

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-30T14:00:00+02:00 – 2026-08-30T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-30T14:00:00+02:00 – 2026-08-30T18:00:00+02:00

Un dispositif de 6 installations coopératives ludiques et créatives, à l’intersection de l’art cinétique et du jonglage, à manipuler seul ou en coordination avec plusieurs participants.

Musée Robert Dubois-Corneau 16 rue du Réveillon 91800 Brunoy Brunoy 91800 Essonne Île-de-France 01 60 46 33 60 https://www.facebook.com/MuseeRobertDuboisCorneau/

Installation Participative de Jonglage Asservi jeu famille

Ville de Brunoy