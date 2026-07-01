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STRUK.TURES, Musée Robert Dubois-Corneau, Brunoy

dimanche 30 août 2026 · Musée Robert Dubois-Corneau · Brunoy

STRUK.TURES, Musée Robert Dubois-Corneau, Brunoy

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Lieu
Musée Robert Dubois-Corneau
Adresse
16 rue du Réveillon 91800 Brunoy
Ville
91800 Brunoy
Département
Essonne
Tarif
entrée libre

STRUK.TURES Dimanche 30 août, 14h00 Musée Robert Dubois-Corneau Essonne

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-30T14:00:00+02:00 – 2026-08-30T18:00:00+02:00
Fin : 2026-08-30T14:00:00+02:00 – 2026-08-30T18:00:00+02:00

Un dispositif de 6 installations coopératives ludiques et créatives, à l’intersection de l’art cinétique et du jonglage, à manipuler seul ou en coordination avec plusieurs participants.

Musée Robert Dubois-Corneau 16 rue du Réveillon 91800 Brunoy Brunoy 91800 Essonne Île-de-France 01 60 46 33 60 https://www.facebook.com/MuseeRobertDuboisCorneau/
Installation Participative de Jonglage Asservi jeu famille

Ville de Brunoy

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