STRUK.TURES, Musée Robert Dubois-Corneau, Brunoy
dimanche 30 août 2026 · Musée Robert Dubois-Corneau · Brunoy
Informations pratiques
STRUK.TURES Dimanche 30 août, 14h00 Musée Robert Dubois-Corneau Essonne
entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-30T14:00:00+02:00 – 2026-08-30T18:00:00+02:00
Fin : 2026-08-30T14:00:00+02:00 – 2026-08-30T18:00:00+02:00
Un dispositif de 6 installations coopératives ludiques et créatives, à l’intersection de l’art cinétique et du jonglage, à manipuler seul ou en coordination avec plusieurs participants.
Musée Robert Dubois-Corneau 16 rue du Réveillon 91800 Brunoy Brunoy 91800 Essonne Île-de-France 01 60 46 33 60 https://www.facebook.com/MuseeRobertDuboisCorneau/
Installation Participative de Jonglage Asservi jeu famille
Ville de Brunoy
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