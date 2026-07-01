Enquête au musée : la boite à Histoire, Musée Robert Dubois-Corneau, Brunoy

Informations pratiques

Enquête au musée : la boite à Histoire Mercredi 26 août, 14h00 Musée Robert Dubois-Corneau Essonne

Entrée jusqu’à 17h. Adultes et enfants à partir de 8 ans accompagnés par un adulte au moins. Durée environ 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-26T14:00:00+02:00 – 2026-08-26T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-26T14:00:00+02:00 – 2026-08-26T18:00:00+02:00

Une boîte fermée par un cadenas à code renferme toute l’histoire de Brunoy. Pour trouver la bonne combinaison, il vous faudra résoudre une série d’énigmes en lien avec les collections du musée.

Musée Robert Dubois-Corneau 16 rue du Réveillon 91800 Brunoy Brunoy 91800 Essonne Île-de-France 01 60 46 33 60 https://www.facebook.com/MuseeRobertDuboisCorneau/

Une enquête à résoudre en famille enquête jeu

Ville de Brunoy