Enquête au musée : la boite à Histoire, Musée Robert Dubois-Corneau, Brunoy
mercredi 26 août 2026 · Musée Robert Dubois-Corneau · Brunoy
Informations pratiques
Enquête au musée : la boite à Histoire Mercredi 26 août, 14h00 Musée Robert Dubois-Corneau Essonne
Entrée jusqu’à 17h. Adultes et enfants à partir de 8 ans accompagnés par un adulte au moins. Durée environ 1h.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-26T14:00:00+02:00 – 2026-08-26T18:00:00+02:00
Fin : 2026-08-26T14:00:00+02:00 – 2026-08-26T18:00:00+02:00
Une boîte fermée par un cadenas à code renferme toute l’histoire de Brunoy. Pour trouver la bonne combinaison, il vous faudra résoudre une série d’énigmes en lien avec les collections du musée.
Musée Robert Dubois-Corneau 16 rue du Réveillon 91800 Brunoy Brunoy 91800 Essonne Île-de-France 01 60 46 33 60 https://www.facebook.com/MuseeRobertDuboisCorneau/
Une enquête à résoudre en famille enquête jeu
Ville de Brunoy
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