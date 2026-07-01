Ensemble Court-Circuit, Musée Robert Dubois-Corneau, Brunoy

Informations pratiques

Ensemble Court-Circuit Vendredi 21 août, 19h00 Musée Robert Dubois-Corneau Essonne

accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-21T19:00:00+02:00 – 2026-08-21T20:00:00+02:00

Fin : 2026-08-21T19:00:00+02:00 – 2026-08-21T20:00:00+02:00

Deux instruments, deux histoires : Cordes frottée, cordes pincées. Comme pour nous conter le récit de leurs évolutions, alto et harpe dialoguent à travers les époques, les styles et les cultures. En duo ou en solo, les lignes musicales ainsi se croisent, se suivent, se complètent, pour tisser un paysage hors du commun, sensible et poétique.

Musée Robert Dubois-Corneau 16 rue du Réveillon 91800 Brunoy Brunoy 91800 Essonne Île-de-France 01 60 46 33 60 https://www.facebook.com/MuseeRobertDuboisCorneau/

Joanna Ohlmann, harpe – Laurent Camatte, alto concert musique

ensemble Court-Circuit