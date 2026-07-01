Ensemble Court-Circuit, Musée Robert Dubois-Corneau, Brunoy
vendredi 21 août 2026 · Musée Robert Dubois-Corneau · Brunoy
Informations pratiques
Ensemble Court-Circuit Vendredi 21 août, 19h00 Musée Robert Dubois-Corneau Essonne
accès libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-21T19:00:00+02:00 – 2026-08-21T20:00:00+02:00
Fin : 2026-08-21T19:00:00+02:00 – 2026-08-21T20:00:00+02:00
Deux instruments, deux histoires : Cordes frottée, cordes pincées. Comme pour nous conter le récit de leurs évolutions, alto et harpe dialoguent à travers les époques, les styles et les cultures. En duo ou en solo, les lignes musicales ainsi se croisent, se suivent, se complètent, pour tisser un paysage hors du commun, sensible et poétique.
Musée Robert Dubois-Corneau 16 rue du Réveillon 91800 Brunoy Brunoy 91800 Essonne Île-de-France 01 60 46 33 60 https://www.facebook.com/MuseeRobertDuboisCorneau/
Joanna Ohlmann, harpe – Laurent Camatte, alto concert musique
ensemble Court-Circuit
À voir aussi à Brunoy (Essonne)
- Quatuor à cordes La Tempesta, Musée Robert Dubois-Corneau, Brunoy 3 juillet 2026
- Ensemble Kantika, Musée Robert Dubois-Corneau, Brunoy 5 juillet 2026
- Rando Patrimoine, Halle de l’île-de-Brunoy, Brunoy 23 août 2026
- Enquête au musée : la boite à Histoire, Musée Robert Dubois-Corneau, Brunoy 26 août 2026
- STRUK.TURES, Musée Robert Dubois-Corneau, Brunoy 30 août 2026