Rando Patrimoine, Halle de l’île-de-Brunoy, Brunoy

Informations pratiques

Rando Patrimoine Dimanche 23 août, 13h30 Halle de l’île-de-Brunoy Essonne

Sur inscription. 5 € par personne, gratuit pour les moins de 12 ans. Durée : environ 4h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-23T13:30:00+02:00 – 2026-08-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-23T13:30:00+02:00 – 2026-08-23T18:00:00+02:00

En partant du pont Perronet, la balade vous conduira de Brunoy à Varennes-Jarcy, sur une douzaine de kilomètres de sentes et sentiers. Sous la conduite d’un guide du musée, vous découvrirez au fil de l’eau la richesse historique de cette rivière et ferez halte devant les menhirs néolithiques, les ponts remarquables et les moulins qui tournaient autrefois jour et nuit pour produire de la farine.

Prévoir une carte de transport ou l’achat d’un ticket de RER pour le retour, au départ de la gare de Boussy-Saint-Antoine, ainsi que de bonnes chaussures, de l’eau, et une tenue adaptée à la météo.

Halle de l’île-de-Brunoy 1 chemin de l’île 91800 Brunoy Brunoy 91800 Essonne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 60 46 33 60 »}]

De Brunoy à Varennes-Jarcy, à la découverte des ponts et des moulins de l’Yerres randonnée conférence

ville de Brunoy