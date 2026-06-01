Quatuor Ardeo et Pascal Moraguès, Scène Ella Fitzgerald, Genève

Quatuor Ardeo et Pascal Moraguès Mercredi 8 juillet, 21h00 Scène Ella Fitzgerald

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T21:00:00+02:00 – 2026-07-08T22:30:00+02:00

Fin : 2026-07-08T21:00:00+02:00 – 2026-07-08T22:30:00+02:00

Le Quatuor Ardeo – « je brûle » en latin – réunit depuis 2001 quatre musiciennes animées par la même ardeur et un plaisir du jeu collectif qui transparaît à chaque note. Avec Pascal Moraguès, première clarinette solo à l’Orchestre de Paris, cet équilibre se déplace, laissant entrer une autre couleur, une autre respiration. À quatre, puis à cinq voix, le programme se déploie à travers le Nocturne de Borodine, le Quatuor n° 4 de Mendelssohn, puis le Quintette avec clarinette de Mozart, sommet d’un dialogue d’une grande clarté et d’une simplicité désarmante.

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Musique de chambre

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