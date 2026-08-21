Quatuor Contrepoint, La Musicale, Genève
jeudi 8 octobre 2026 · La Musicale · Genève
Informations pratiques
Quatuor Contrepoint Jeudi 8 octobre, 19h00 La Musicale
CHF 0.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-08T19:00:00+02:00 – 2026-10-08T20:00:00+02:00
Fin : 2026-10-08T19:00:00+02:00 – 2026-10-08T20:00:00+02:00
Lisa Cailleton, violoncelle
Jérôme Gruffel, alto
Jean-Baptiste Navarro, violon
Nathalie Saudan, violon
De Purcell au minimalisme de Philip Glass en passant par les mélodies populaires scandinaves, le Quatuor Contrepoint explore la puissance obstinée d’une idée musicale répétitive.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles
Concert à 19h
Durée: 1 heure
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Les Quatre Saisons de La Musicale sont quatre rendez-vous gratuits pour les mélomanes en quête d’évasion. Des univers musicaux variés, de la musique classique aux traditions du monde.
La Musicale Rue du Général-DUFOUR 16, 1204 Genève Genève 1205 +41 22 418 35 80 http://institutions.ville-geneve.ch/fr/bge/services/salles-de-lecture/la-musicale/ [{« link »: « http://www.cameratacontrepoint.ch »}, {« link »: « https://www.bge-geneve.ch/actualites/activites-rencontres/les-quatre-saisons-de-la-musicale »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/la-musicale/
Musique classique
Quatuor Contrepoint
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