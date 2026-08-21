Quatuor Contrepoint, La Musicale, Genève

Informations pratiques

Quatuor Contrepoint Jeudi 8 octobre, 19h00 La Musicale

CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-08T19:00:00+02:00 – 2026-10-08T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-08T19:00:00+02:00 – 2026-10-08T20:00:00+02:00

Lisa Cailleton, violoncelle

Jérôme Gruffel, alto

Jean-Baptiste Navarro, violon

Nathalie Saudan, violon

De Purcell au minimalisme de Philip Glass en passant par les mélodies populaires scandinaves, le Quatuor Contrepoint explore la puissance obstinée d’une idée musicale répétitive.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Concert à 19h

Durée: 1 heure

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Les Quatre Saisons de La Musicale sont quatre rendez-vous gratuits pour les mélomanes en quête d’évasion. Des univers musicaux variés, de la musique classique aux traditions du monde.

La Musicale Rue du Général-DUFOUR 16, 1204 Genève Genève 1205 +41 22 418 35 80 http://institutions.ville-geneve.ch/fr/bge/services/salles-de-lecture/la-musicale/ [{« link »: « http://www.cameratacontrepoint.ch »}, {« link »: « https://www.bge-geneve.ch/actualites/activites-rencontres/les-quatre-saisons-de-la-musicale »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/la-musicale/

Musique classique

Quatuor Contrepoint