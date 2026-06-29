Informations pratiques

Montaigu-Vendée

QUATUOR ROMANTIQUE Musique

Cours Michel Ragon Montaigu-Vendée Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-06 20:30:00

fin : 2027-01-06

Date(s) :

2027-01-06

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Cours Michel Ragon Montaigu-Vendée 85600 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 06 39 17

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English :

L’événement QUATUOR ROMANTIQUE Musique Montaigu-Vendée a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme Terres de Montaigu