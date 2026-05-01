Quatuors de Mozart par Sigiswald Kuijken Salle des boiseries Paray-le-Monial
Quatuors de Mozart par Sigiswald Kuijken Salle des boiseries Paray-le-Monial mercredi 13 mai 2026.
Paray-le-Monial
Quatuors de Mozart par Sigiswald Kuijken
Salle des boiseries Avenue Jean-Paul II Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-13
C’est un évènement considérable que la venue à Paray le Monial de l’un des plus grands violonistes de l’époque: Sigiswald Kuijken. Lui qui a renouvelé complètement l’interprétation de la musique baroque a apporté toutes ses lumières pour mieux jouer Mozart, lui conférant légèreté,rigueur, absence de pathos et émotion à fleur de peau. Accompagné de Maricke de Longhe, Marleen Thiers et François Emmanuel Donchy, il jouera les quatuors 175 et 465 (les dissonances) de Mozart salle des boiseries ce mercredi 13 mai à 19h15. Un concert d’exception dans un lieu d’exception. .
Salle des boiseries Avenue Jean-Paul II Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 90 71 45 amismusique7103@orange.fr
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English : Quatuors de Mozart par Sigiswald Kuijken
L’événement Quatuors de Mozart par Sigiswald Kuijken Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-04-29 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I
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