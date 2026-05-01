Quatuors de Mozart par Sigiswald Kuijken Salle des boiseries Paray-le-Monial

Paray-le-Monial

Quatuors de Mozart par Sigiswald Kuijken

Salle des boiseries Avenue Jean-Paul II Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

C’est un évènement considérable que la venue à Paray le Monial de l’un des plus grands violonistes de l’époque: Sigiswald Kuijken. Lui qui a renouvelé complètement l’interprétation de la musique baroque a apporté toutes ses lumières pour mieux jouer Mozart, lui conférant légèreté,rigueur, absence de pathos et émotion à fleur de peau. Accompagné de Maricke de Longhe, Marleen Thiers et François Emmanuel Donchy, il jouera les quatuors 175 et 465 (les dissonances) de Mozart salle des boiseries ce mercredi 13 mai à 19h15. Un concert d’exception dans un lieu d’exception. .

Salle des boiseries Avenue Jean-Paul II Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 90 71 45 amismusique7103@orange.fr

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English : Quatuors de Mozart par Sigiswald Kuijken

L’événement Quatuors de Mozart par Sigiswald Kuijken Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-04-29 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I