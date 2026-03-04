Quel avenir pour la Genève internationale ?, Geneva Graduate Institute – Maison de la Paix, Genève
Quel avenir pour la Genève internationale ? Mardi 10 mars, 18h30 Geneva Graduate Institute – Maison de la Paix
Centre névralgique du multilatéralisme, la Genève internationale et ses institutions traversent leur plus grave crise. À une crise financière due aux coupes de financements des États-Unis et d’autres États s’ajoute une crise de légitimité. Les mécanismes internationaux de protection des droits humains comptent parmi les principales victimes. Que peut-on faire pour redonner un nouveau souffle au multilatéralisme et à la protection des droits humains ? Que peuvent, ou doivent, encore apporter la Suisse et Genève à la gouvernance mondiale ?
Geneva Graduate Institute – Maison de la Paix Chemin Eugène-Rigot 2 Genève 1202
Les mécanismes multilatéraux de protection des droits humains et la Genève internationale vacillent. Leurs institutions peuvent-elles trouver un nouveau souffle ? Discussion Gouvernance mondiale
