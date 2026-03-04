Quel avenir pour la Genève internationale ?, Geneva Graduate Institute – Maison de la Paix, Genève

Quel avenir pour la Genève internationale ? Mardi 10 mars, 18h30 Geneva Graduate Institute – Maison de la Paix

Tous les tarifs sont sur https://fifdh.org/festival/programme/2026/forum/quel-avenir-pour-la-geneve-internationale/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-10T18:30:00+01:00 – 2026-03-10T22:00:00+01:00

Fin : 2026-03-10T18:30:00+01:00 – 2026-03-10T22:00:00+01:00

Centre névralgique du multilatéralisme, la Genève internationale et ses institutions traversent leur plus grave crise. À une crise financière due aux coupes de financements des États-Unis et d’autres États s’ajoute une crise de légitimité. Les mécanismes internationaux de protection des droits humains comptent parmi les principales victimes. Que peut-on faire pour redonner un nouveau souffle au multilatéralisme et à la protection des droits humains ? Que peuvent, ou doivent, encore apporter la Suisse et Genève à la gouvernance mondiale ?

Geneva Graduate Institute – Maison de la Paix Chemin Eugène-Rigot 2 Genève 1202 Pâquis Genève [{« type »: « link », « value »: « https://fifdh.org/festival/ »}]

Les mécanismes multilatéraux de protection des droits humains et la Genève internationale vacillent. Leurs institutions peuvent-elles trouver un nouveau souffle ? Discussion Gouvernance mondiale

DR