Quel soutien à une éducation de qualité au niveau européen, avec l’appui du réseau Eurydice ? Cosmopolis Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-10 18:30 – 20:00

Gratuit : oui Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles Adulte

Discussion avec Marie-Pascale Balcon, responsable d’études et d’analyses à l’Agence exécutive Éducation & Culture de la Commission européenne, animée par Olivier Brunet, conférencier Team Europe Direct, ancien fonctionnaire européen.En partenariat avec la Maison de l’Europe à Nantes Quelles sont les politiques éducatives mises en œuvre dans les différents États Membres de l’Union européenne ? Comment l’enseignement y est-il organisé ? Le réseau Eurydice œuvre depuis plus de quarante ans à faire mieux connaître aux décideurs les stratégies et les organisations des systèmes éducatifs. La présentation d’Eurydice permettra de découvrir les réalités parfois très contrastées vécues par les élèves en Europe, et sera mise en perspective par deux témoignages nantais issus des associations Accoord et Hisla, pour nous interroger sur l’impact de l’Europe, au quotidien, dans le domaine de l’éducation. Rencontre proposée dans le cadre de l’édition 2026 de Décryptages consacrée au thème de l’enfance. Programme complet : https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/decryptages-enfances

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr



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