Quel soutien à une éducation de qualité au niveau européen, avec l’appui du réseau Eurydice ?, Cosmopolis, Nantes

Informations pratiques

Quel soutien à une éducation de qualité au niveau européen, avec l’appui du réseau Eurydice ? Jeudi 10 septembre, 18h30 Cosmopolis Loire-Atlantique

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-10T18:30:00+02:00 – 2026-09-10T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-10T18:30:00+02:00 – 2026-09-10T20:00:00+02:00

Discussion avec Marie-Pascale Balcon, responsable d’études et d’analyses à l’Agence exécutive Éducation & Culture de la Commission européenne, animée par Olivier Brunet, conférencier Team Europe Direct, ancien fonctionnaire européen.

En partenariat avec la Maison de l’Europe à Nantes

Quelles sont les politiques éducatives mises en œuvre dans les différents États Membres de l’Union européenne ? Comment l’enseignement y est-il organisé ? Le réseau Eurydice œuvre depuis plus de quarante ans à faire mieux connaître aux décideurs les stratégies et les organisations des systèmes éducatifs. La présentation d’Eurydice permettra de découvrir les réalités parfois très contrastées vécues par les élèves en Europe, et sera mise en perspective par deux témoignages nantais issus des associations Accoord et Hisla, pour nous interroger sur l’impact de l’Europe, au quotidien, dans le domaine de l’éducation.

Rencontre proposée dans le cadre de l’édition 2026 de Décryptages consacrée au thème de l’enfance. Programme complet :https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/decryptages-enfances

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire https://cosmopolis.nantes.fr/ [{« link »: « https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/decryptages-enfances »}]

Discussion proposée dans le cadre de « Décryptages – Enfance(s), grandir quelque part » à Cosmopolis du 09/09 au 11/10/2026

Marie-Pascale Balcon, responsable d’études et d’analyses à l’Agence exécutive Éducation & Culture de la Commission européenne