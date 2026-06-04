Quelle différence ça fait ? spectacle de baptiste defrance Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne
Quelle différence ça fait ? spectacle de baptiste defrance Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne vendredi 27 novembre 2026.
Bayonne
Quelle différence ça fait ? spectacle de baptiste defrance
Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – 21 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 20:30:00
fin : 2026-11-27 21:45:00
Date(s) :
2026-11-27
Baptiste est invisible parmi ses pairs, pourtant on ne cesse de lui coller les étiquettes de bizarre, de naïf, d’incompris et d’intello !
Toujours en soif d’apprendre, il partage ses visions et réflexions décalées qui lui ont souvent valu d’entendre ces doux mots ta gueule ! Il n’est pas adapté au monde qui l’entoure, à moins que ce soit le monde qui ne soit pas adapté à lui ! Prix du meilleur spectacle d’humour au Festival Off d’Avignon 2022 par Avignon à l’unisson Prix du jury et du public aux Acteurs du rire 2024-2025 à Agen 1ère partie de Gérémy Crédeville et Paul de Saint Sernin. .
Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr
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L’événement Quelle différence ça fait ? spectacle de baptiste defrance Bayonne a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Bayonne
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