Quelle différence ça fait ? spectacle de baptiste defrance Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Bayonne

Quelle différence ça fait ? spectacle de baptiste defrance

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 21 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27 20:30:00

fin : 2026-11-27 21:45:00

Date(s) :

2026-11-27

Baptiste est invisible parmi ses pairs, pourtant on ne cesse de lui coller les étiquettes de bizarre, de naïf, d’incompris et d’intello !

Toujours en soif d’apprendre, il partage ses visions et réflexions décalées qui lui ont souvent valu d’entendre ces doux mots ta gueule ! Il n’est pas adapté au monde qui l’entoure, à moins que ce soit le monde qui ne soit pas adapté à lui ! Prix du meilleur spectacle d’humour au Festival Off d’Avignon 2022 par Avignon à l’unisson Prix du jury et du public aux Acteurs du rire 2024-2025 à Agen 1ère partie de Gérémy Crédeville et Paul de Saint Sernin. .

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr

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English : Quelle différence ça fait ? spectacle de baptiste defrance

L’événement Quelle différence ça fait ? spectacle de baptiste defrance Bayonne a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Bayonne