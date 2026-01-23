Quelle histoire ! Médiathèque de Paimpol Paimpol
mercredi 3 juin 2026.
Quelle histoire !
Médiathèque de Paimpol 2 Rue Henry Dunant Paimpol Côtes-d’Armor
Début : 2026-06-03 17:00:00
fin : 2026-06-03 17:30:00
2026-06-03
Des images à savourer, des histoires à écouter, de la musique et des chansons à fredonner … Entre mots, mélodies et imaginaire, cette parenthèse poétique vous invite enfants et parents à rêver ensemble. Lectures et musiques pour les enfants de 4 à 8 ans et leurs parents. .
Médiathèque de Paimpol 2 Rue Henry Dunant Paimpol 22500 Côtes-d'Armor Bretagne
