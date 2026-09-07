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Quelques belles pages de Mozart, Eglise Saint-Martin, Bey

samedi 3 octobre 2026 · Eglise Saint-Martin · Bey

Quelques belles pages de Mozart, Eglise Saint-Martin, Bey

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Eglise Saint-Martin
Adresse
Allée de l'église, 01290 BEY
Ville
01290 Bey
Département
Ain
Tarif
Plein tarif : 12 €, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

Quelques belles pages de Mozart Samedi 3 octobre, 20h00 Eglise Saint-Martin Ain

Plein tarif : 12 €, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T20:00:00+02:00 – 2026-10-03T22:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T20:00:00+02:00 – 2026-10-03T22:00:00+02:00

Quelques belles pages de Mozart

Le quintette à cordes Kynesis interprétera quelques unes des belles pages de Mozart

Le quintette à cordes Kynesis, fondé autour du violoniste Alain Arias concertiste et diplômé de plusieurs prix internationaux, et réunissant des musiciens diplômés du Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon et du Conservatoire Régional de Région de Lyon interprétera quelques unes des plus belles pages de Mozart.

Eglise Saint-Martin Allée de l’église, 01290 BEY Bey 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0607805759 »}, {« type »: « email », « value »: « asso.bey.arts@gmail.com »}]
Le quintette à cordes Kynesis interprétera quelques unes des belles pages de Mozart Quintette à cordes Mozart

@Kynesis

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