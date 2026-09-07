Quelques belles pages de Mozart, Eglise Saint-Martin, Bey

Informations pratiques

Quelques belles pages de Mozart Samedi 3 octobre, 20h00 Eglise Saint-Martin Ain

Plein tarif : 12 €, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T20:00:00+02:00 – 2026-10-03T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T20:00:00+02:00 – 2026-10-03T22:00:00+02:00

Quelques belles pages de Mozart

Le quintette à cordes Kynesis interprétera quelques unes des belles pages de Mozart

Le quintette à cordes Kynesis, fondé autour du violoniste Alain Arias concertiste et diplômé de plusieurs prix internationaux, et réunissant des musiciens diplômés du Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon et du Conservatoire Régional de Région de Lyon interprétera quelques unes des plus belles pages de Mozart.

Eglise Saint-Martin Allée de l’église, 01290 BEY Bey 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0607805759 »}, {« type »: « email », « value »: « asso.bey.arts@gmail.com »}]

Le quintette à cordes Kynesis interprétera quelques unes des belles pages de Mozart Quintette à cordes Mozart

@Kynesis