Qu’est ce qu’on fait là ? TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-02 20:30 – 21:30

Gratuit : non 11€ tarif réduit / 15€ tarif plein Tout public

Qu’est-ce qu’on fait là ? Qui sommes-nous ? Où allons-nous ? Où est notre place ? Pourquoi sommes-nous en colère ? Qu’est ce qui nous rend heureux ? Pourquoi choisir ? Quel est le sens de la vie ? En prise au doute et submergés par leurs émotions contradictoires, Julie et William se dispersent parfois, s’éparpillent un peu et se questionnent beaucoup. Est-ce que tout le monde est comme ça ?En musique, en danse, à travers le texte, le chant, la cascade, dans la rue autour d’un canapé, avec dérision et fantaisie, Julie et William nous confient leurs intimités, leurs sentiments, leurs indécisions et comptent bien aller chercher les vôtres. Écrit, mis en scène et interprété par Julie Ollivier et William Courtais. Chorégraphie par Julie Ollivier et musique par William Courtais.

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

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