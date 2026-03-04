Qui brille au combat, Auditorium de Seynod, Seynod

Qui brille au combat Samedi 14 mars, 14h30 Auditorium de Seynod Upper Savoy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-14T14:30:00+01:00 – 2026-03-14T16:10:00+01:00

Fin : 2026-03-14T14:30:00+01:00 – 2026-03-14T16:10:00+01:00

Une séance inclusive pour rendre le cinéma accessible à des personnes qui en sont privées par leur handicap.

Auditorium de Seynod 1 Place de l'Hôtel de Ville, Seynod Seynod 74600 Upper Savoy Auvergne-Rhône-Alpes

Séance « moi aussi ! » – Qui Brille au Combat est le sens étymologique du prénom Bertille, la plus jeune des deux sœurs de la famille Roussier, atteinte d'un handicap lourd au diagnostic incertain.