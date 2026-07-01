Qui sont les Castors de l’Erdre?, Salle des Castors 8 rue de l’espérance 44300 Nantes, Nantes

Informations pratiques

Qui sont les Castors de l’Erdre? Dimanche 20 septembre, 10h00 Salle des Castors 8 rue de l’espérance 44300 Nantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ici, les rues s’appellent Castors, Patience, Réussite, Espérance ou Persévérance. Un quartier dans le quartier de la Beaujoire, avec la particularité d’être né, en 1951, d’une idée folle de quelques pioniers, de construire leur cité.

Depuis plus de 70 ans, des hommes et des femmes font perdurer les valeurs de l’association Castors de l’Erdre et partagent leur histoire avec une expo photo et vidéo retracant leur histoire.

Salle des Castors 8 rue de l’espérance 44300 Nantes 8 rue de l’espérance 44300 Nantes Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire 33682407785 Les associations de Castors naissent dans les années 1920 en auto-construisant des habitations pour lutter contre la crise du logement. À Nantes, leur histoire commence en 1951, créant une nouvelle cité. Tram ligne 1 arrêt Beaujoire . Bus arrêt roseraie C6 75 ET 115 Parking possible

Ici, les rues s’appellent Castors, Patience, Réussite, Espérance ou Persévérance. Un quartier dans le quartier de la Beaujoire, avec la particularité d’être né, en 1951, d’une idée folle de quelques …

©castors de l’erdre