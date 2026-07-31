Qui veut gagner des bouchons ? Quai Cyrano Bergerac

Informations pratiques

Bergerac

Qui veut gagner des bouchons ?

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 19:30:00

fin : 2026-09-04 21:00:00

Date(s) :

2026-09-04

Mettez vos connaissances de l’univers viticole à l’épreuve tout en savourant les vins emblématiques de Bergerac et Duras dans une ambiance conviviale !

Répondez aux questions par équipe et remportez des bouchons à chaque bonne réponse.

Lots à gagner

De 19h30 à 21h • Gratuit • Sans réservation .

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11

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English :

L’événement Qui veut gagner des bouchons ? Bergerac a été mis à jour le 2026-07-31 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides