Qui veut gagner des bouchons ? Quai Cyrano Bergerac
vendredi 4 septembre 2026 · Quai Cyrano · Bergerac
Informations pratiques
Bergerac
Qui veut gagner des bouchons ?
Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 19:30:00
fin : 2026-09-04 21:00:00
Date(s) :
2026-09-04
Mettez vos connaissances de l’univers viticole à l’épreuve tout en savourant les vins emblématiques de Bergerac et Duras dans une ambiance conviviale !
Répondez aux questions par équipe et remportez des bouchons à chaque bonne réponse.
Lots à gagner
De 19h30 à 21h • Gratuit • Sans réservation .
Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11
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English :
L’événement Qui veut gagner des bouchons ? Bergerac a été mis à jour le 2026-07-31 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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