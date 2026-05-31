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QUI-VIVE au festival Par has’Art, les passerelles – Pontault Combault, Pontault-Combault

QUI-VIVE au festival Par has’Art, les passerelles – Pontault Combault, Pontault-Combault

QUI-VIVE au festival Par has’Art, les passerelles – Pontault Combault, Pontault-Combault samedi 4 juillet 2026.

Lieu : les passerelles - Pontault Combault

Adresse : 17, rue Saint-Clair, 77340 PONTAULT COMBAULT France , Seine-et-Marne, Île-de-France

Ville : 77340 Pontault-Combault

Département : Seine-et-Marne

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Tarif : Entre Libre

QUI-VIVE au festival Par has’Art Samedi 4 juillet, 19h30 les passerelles – Pontault Combault Seine-et-Marne

Entre Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T19:30:00+02:00 – 2026-07-04T20:00:00+02:00
Fin : 2026-07-04T19:30:00+02:00 – 2026-07-04T20:00:00+02:00

Ils sont deux, 50 ans déjà …
Un flot de questions les propulse 30 ans en arrière et c’est le grand défilé d’une vie qui passe
… Confluence des désirs, jaillissement des projets, irruption de rires d’enfants. Débordement au quotidien, bourrasque d’évènements à échelle familiale et mondiale, tourmente émotionnelle, secousses sismiques des convictions, exploration des failles. Élaboration de plans sur la comète. Point d’étape sur le temps écoulé en vue d’aborder… l’avenir.
Est-ce que tout est encore possible ?

les passerelles – Pontault Combault 17, rue Saint-Clair, 77340 PONTAULT COMBAULT France , Seine-et-Marne, Île-de-France Pontault-Combault 77340 Seine-et-Marne Île-de-France
ADHOK – Doriane MORETUS et Patrick Dordoigne ART DE RUE DEAMBULATOIRE

Claire Grandnom

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