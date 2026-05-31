Vernissage, Réinventer la photographie #2, Centre photographique d’Île-de-France, Pontault-Combault

Vernissage, Réinventer la photographie #2 Samedi 24 avril 2027, 15h00 Centre photographique d’Île-de-France Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-24T15:00:00+02:00 – 2027-04-24T18:00:00+02:00

Fin : 2027-04-24T15:00:00+02:00 – 2027-04-24T18:00:00+02:00

Réinventer la photographie, est une exposition collective articulant les travaux issus des 15 projets lauréats de la Commande photographique nationale confiée par le ministère de la Culture au Centre national des arts plastiques (Cnap) dans la perspective de la célébration du bicentenaire de la photographie en 2026-2027.

Avec les œuvres de Mali Arun/François Bellabas/Lucien Bitaux/Marie Bovo/Anne-Lise Broyer/Gaëlle Choisne/Sybil Coovi Handemagnon/Isabelle Giovacchini/Laurent Lafolie/Laurent Millet/Constance Nouvel/Baptiste Rabichon/Michel Slomka/Stéphanie Solinas/Marie Sommer

Confiée par le ministère de la Culture au Centre national des arts plastiques (Cnap) dans la perspective de la célébration du bicentenaire de l’invention de la photographie en 2026-2027, une commande photographique nationale intitulée Réinventer la photographie a été lancée en septembre 2024.

Deux siècles après les débuts de la photographie, cette commande propose de participer à des réinventions de la photographie dans un contexte d’extension des moyens permettant de créer une image, notamment par les usages de l’intelligence artificielle, prenant acte du regain d’intérêt pour les techniques ayant jalonné l’histoire du médium.

Dans la continuité des grandes commandes de l’État dans le domaine de la photographie, cette commande a pour but de reconnaître et d’encourager la vitalité de la création contemporaine dans le champ étendu de la photographie. Elle vise également à soutenir toutes les écritures photographiques en tenant aussi compte des évolutions techniques et culturelles du médium.

Les œuvres réalisées dans le cadre de cette commande photographique nationale ont rejoint la collection du Fonds national d’art contemporain et font l’objet d’une publication.

Plus de détails à venir : www.cpif.net

Centre photographique d’Île-de-France 107 avenue de la République, 77340 Pontault-Combault, France Pontault-Combault 77340 Seine-et-Marne Île-de-France 0170054980 https://www.cpif.net [{« type »: « phone », « value »: « 0170054980 »}] [{« link »: « http://www.cpif.net »}]

_**Réinventer la photographie**_, est une exposition collective articulant les travaux issus des 15 projets lauréats de la Commande photographique nationale confiée par le ministère de la Culture au …

© Marie Bovo, FNAC, 2026